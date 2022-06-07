3家美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出，對於信驊調升全年營收成長幅度達40%以上，多給予正面看待，也認為BMC(遠端伺服器控制晶片)以及更多晶圓產能支撐，為主要動能，分別維持優於大盤評等、目標價2100元，以及中立評等、目標價2400元。

美系外資表示，信驊5月營收4.65億元、月增加3%、年增加53%，加總4月、5月營收為9.2億元，估計約占第二季營收的71~72%，更重要的是，信驊將全年營收成長幅度由原先的30%調升到45%，主要是受惠好得伺服器需求以及晶圓產能，這也呼應了伺服器正處於上升周期的預期。

美系外資表示，信驊近來股價已經自高點修正33%，相較台股加權指數的9%、幅度更大，主要是因市場對伺服器需求的擔憂加劇。信驊5月營收略高於市場預期，更將全年營收增幅上調至45%，主要動能來自於強勁的BMC需求和更多台積電(2330)40奈米製程的支持。預計信驊超大規模服務器BMC收入將增長40%以上，企業服務器 BMC可能會增長個位數，值得注意的是，儘管最近市場出現雜音，但信驊也並未看到有客戶進行訂單調整。

另一家美系外資表示，信驊將全年營收成長幅度由原先的30%調升到45%，為預料中的事，將主要歸功於伺服器市場仍然強勁，且信驊下半年可望拿到更多的晶圓產能，故維持優於大盤評等、目標價2100元。

還有一家美系外資表示，信驊5月營收4.65億元、月增加3%、年增加53%，預計其6月將可持續成長，這也顯示信驊第二季營收有機會季增5~10%，而BMC出貨量增長是主要驅動力，維持中立評等、目標價2400元。