澎湃新聞7日報導，在高通膨、化石燃料價格高漲、高本土製造成本等多重壓力下，美國總統拜登6日推出一系列太陽能振興舉措。針對東南亞柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南等4國的兩年關稅豁免，直接利多在4國擁有電池組件產能的中國太陽能企業。受到美國本土太陽能安裝商熱烈歡迎與太陽能製造商惱怒。

公開數據顯示，2021年中國組件出口量達98.5GW，其中歐洲、亞太、美洲分別為25％、46％、 19％，中國太陽能組件海外市占率高達76.9％。貿易摩擦緩和，將令中國太陽能廠商直接受益。但籠罩頭頂的陰霾沒有徹底散去。亦即，美國針對東南亞太陽能產能的反規避調查仍將併行，根據反規避調查結果，再決定兩年後是否開始徵收關稅，但期間進口的太陽能電池組件產品，將不用擔心關稅追溯問題。

大陸中信證券研報分析稱，未來兩年內東南亞太陽能產能僅單面產品需徵繳15％的201關稅，其他關稅風險或暫時全部消除（中國產能則面臨平均13.89％＋12.67％的雙反稅、單面組件15％的201關稅、25％的301關稅）。這一政策變化若正式推出，將使得此前擔心受關稅追溯不確定性影響的部分中資東南亞廠商的非一體化產能，加快恢復對美國的產品出口，推動美國市場裝機迎來復甦，且可能在兩年內出現一定報復性搶購和屯庫需求。

中信證券認為，由於目前美國太陽能製造能力捉襟見肘，本土產能不足8GW，2021年逾7成太陽能產品來自進口，在太陽能裝機需求持續放量，以及拜登政府2035年前電網全面脫碳的新能源發展目標之下，無法擺脫對中國太陽能供應鏈的依賴。美國計畫到2024年使本土製造產能達到22.5GW，即為2020年的3倍，但在需求快速增長預期下，仍難以實現有效自給。

國聯證券認為，隨著美國太陽能裝機需求有望重新釋放，大陸國內相關廠商今年第3、4季組件出口業務增長。2021年龍頭組件廠商海外占比凸出，如隆基綠能（海外營收380億〈人民幣下同〉，占比46.9％）、晶科能源（海外營收318億，占比78.3％）、天合光能（海外營收278億，占比62.5％）、晶澳科技（海外營收251億，占比60.9％）、東方日升（海外營收109億，占比57.8％）、愛康科技（海外營收12億，占比47.1％）。其中晶科能源北美銷售占比達16.3％，天合光能美國銷售占比達10.54％，隆基綠能美洲銷售占比達16.07％。