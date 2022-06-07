蘋果（Apple）公司發表最新的M2處理器，採用第2代5奈米製程，法人預期，M2是由台積電代工生產，將為台積電挹注業績。

蘋果在WWDC全球開發者大會中發表兩款新筆記型電腦，包括13.6吋MacBook Air及13吋MacBook Pro，皆採用M2處理器。

M2處理器採用第2代5奈米製程技術，具4個高效能核心、4個效率核心，及10核心繪圖處理器（GPU），中央處理器（CPU）效能比M1處理器高18%，繪圖處理器（GPU）效能比M1高35%。

蘋果並未揭露M2處理器是由哪家業者代工生產，法人預期，台積電與蘋果合作關係密切，M2處理器應持續由台積電代工生產。

除蘋果處理器訂單外，台積電還接獲超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、聯發科等大廠訂單。台積電日前預估，第2季營收可望176億至182億美元，以中間值179億美元計，將季增1.9%，全年美元營收將成長達到或超越29%。

隨著大盤回檔修正，台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣532元，下跌8元，市值縮水2074億元，滑落至13.79兆元，影響指數約66點。（編輯：楊凱翔）1110607