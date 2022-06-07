在英國首相強生(Boris Johnson)挺過執政保守黨的不信任投票案後，英鎊在周一稍晚維持住兌美元和歐元的近期上升水準。

周一英鎊升0.3%，來到1.2531美元，兌歐元跌0.3%，為1歐元兌8533便士。

強生以211票對148票，贏得黨內的投票，挺過黨內不信任的質疑，但是強生得票率為59%，低於他前任梅伊(Theresa May)首相在2018年12月的63%得票率，而梅伊在七個月過後被強生取代下台。

凱投宏觀(Capital Economics)英國首席經濟學家Paul Daqles說，在贏得今晚的信任投票後，強生可能會加倍押注於脫歐事項，進一步放鬆貨幣政策，努力提高自己政治地位。而這些可能導致英鎊走弱，經濟走強，通膨持續高漲。這些也將支持一觀點，即英國央行可能將現在的利率1.00%，到明年提高到3.00%。

然而許多分析師認為，信任投票將給英鎊帶來正面影響，如果該投票案可以為兩黨紛爭和強生黨內質疑畫下句點。強生在疫情期間的醜聞，不斷削弱了自己領導威信，包括在官邸的聚會違反了防疫規定。

最後，投票案也可能為新的領導人鋪平道路。BMO資本市場的歐洲外匯策略師Stephen Gallo說，保守黨領導層的更換，將消除強生對保守黨的拖累因素，並降低蘇格蘭在2023年獨立公投的機會，

英鎊今年一直遭受壓力，最近才止住連五個月下跌的走勢。英國經濟成長前景黯淡，減低了英國央行升息的預期，拖累了英鎊。英鎊今年以來已下跌了7.3%。

荷蘭ING分析師們則認為，當首相官邸發生派對醜聞時，英鎊也沒有太多反應，即使出現黨內領導換屆和首相換人的可能性，政策上也未必有太多影響。他們認為，鑒於經濟成長前景惡化，英鎊短期內會很脆弱。分析師們補充表示，英鎊如跌到1.25美元以下，可能會為跌到1.2300至1.2350之間創造條件。

花旗外匯主管Vasileios Gkionakis說，在減緩能源價格上漲的需要上，英國財政政策的力度一直很小。但如果強生不再擔任首相，政策可能發生轉變，尤其是有關財政立場方面。