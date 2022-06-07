賴威帆作品《巴黎印象》畫面以冷灰色調為主體，精緻細膩的筆觸勾勒出協調且寧靜致遠的氛圍。（陳淑娥攝）

「願系列」源自身為父親的體悟，將個人成長經驗和對未來的期許。（陳淑娥攝）

台中巿美術家接力展~「漫慢畫—賴威帆創作展」，即日起至7月3日在葫蘆墩文化中心展出。藝術家賴威帆運用古典寫實融合歐洲漫畫特色，透過「街景」、「花卉」及「願」等系列充滿想像力的畫面，獨樹一幟的風格，鋪陳出藝術家探索生命的歷程，有如走進作者的生活劇場，體會他的「漫慢」日常時光。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，文化局延續盧秀燕市長提出的「幸福城市、文化領航」願景，持續推動藝文教育發展，其中美術家接力展接連辦理已經歷34年，以獎勵臺中優秀藝術人才，激勵美術研究及創作風氣。

今年第3檔展出者為賴威帆，兒時因對動漫的熱愛進而走向藝術學習之路，從台灣美術教育至遠赴法國留學，受到不同文化洗禮對創作靈感的衝擊，並汲取跨域學習的養份，持續不斷自寫實描寫中摸索及進化，形塑至今獨創的卡漫表現風格。透過水彩、油畫、壓克力、歐洲漫畫、插畫等多元媒材技法與豐厚的寫實功力，結合「玩樂」的概念，將古典寫實與卡漫故事交織成「漫慢畫」創作主題，作品洋溢溫馨童趣。

賴威帆表示，自法國回國後經歷自由接案、設計潮牌等工作，目前則回歸全職創作。展覽名稱「漫慢畫」延續兒時對動漫的喜愛而命名，以「街景」、「花卉」及「願」三個系列主題，藉由故事手法展示不同時空背景下的創作思緒，如日記般記錄創作之路的人生風景與生活經驗。「願系列」源自身為父親的體悟，將個人成長經驗和對未來的期許投射在天使和惡魔寶寶兩個虛構的角色上，藉以反應這個時代正在發生的故事。

「街景系列」作品《巴黎印象》為離開法國前之作，畫面以冷灰色調為主體，是過去在色彩學研究調色手法時所延續的習慣，反應留學時的苦悶鄉愁，精緻細膩的筆觸勾勒出協調且寧靜致遠的氛圍。描繪花卉多變風姿的「花卉系列」，藝術創作脈絡中常以花作為出發點，從法國回國後以此為試驗媒材，形成此系列演變的創作。

「漫慢畫—賴威帆創作展」相關活動訊息可至葫蘆墩文化中心官網(https://www.huludun.taichung.gov.tw/)查詢。因應國內疫情增溫，請民眾參與活動時全程佩戴口罩及保持安全社交距離，並鼓勵大家完成第三劑疫苗注射以加強健康防護，安心參與各項活動。