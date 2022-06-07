據央視報導，上海航運交易所指出，自6月1日起上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，連日來，上海海運、空運口岸貨量持續回升，已基本恢復至正常水準的90％以上。端午3天假期，上海浦東機場日均貨郵航班超過200架次，航班數量與上海此輪疫情前水準相當。

海運方面，6月以來，上海港貨櫃單日輸送量已超過11.9萬標準貨櫃。在上海洋山口岸，封控期間日均出口報關量為7000單，但6月1日迄今，日出口報關量已增至1.1萬單，增長超過50％。目前，貨櫃船從開港到離泊的時間已從原正常時期的48小時壓縮到了24小時甚至16小時。

「以前是船等貨，現在是貨等船。」多位行業人士對《上海證券報》表示，上海口岸已迎來報復式出貨高峰。一家全球前十大船運公司相關人士表示，疫情前，一些規模較大的貨代公司，每月報關量動輒就是2萬票。這兩天，如此兇猛的報關勢頭又開始了。

從整個上海港來看，今年1至4月，上海港集裝箱輸送量實現1.9％的正增長，共完成1535萬標準貨櫃，保持世界第一。5月底，日均輸送量已逐步達到12萬標準貨櫃。因為運力供不應求，運價也水漲船高。

上海出口貨櫃運價指數連漲3周。5月13日，上海航運交易所發布的上海出口集裝箱綜合運價指數為4147.83點，5月20日為4162.69點，5月27日為4175.35點，6月2日為4208.01點。另據貨運承攬業相關人士透露，國際大型航商正醞釀6月中旬大漲運價，漲幅目前還在仔細評估中，至少是一成起步，不排除先以附加費形式漲價。

上海浦東機場海關指出，5月，浦東機場海關監管進出境貨機超4400架次，比4月同期大幅增加74.9％。端午3天假期，上海浦東機場日均貨郵航班超過200架次，航班數量與上海此輪疫情前水準相當。