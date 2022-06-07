首場LIV高球巡迴賽將於9日在英國倫敦的Centurion俱樂部開打，「左手怪傑」米克森（Phil Mickelson）最後一刻加入叛將名單，從PGA美巡賽投向LIV懷抱。然而LIV單方面砸了大錢，球迷就會買帳嗎？根據英媒Telegraph Sport報導，門票的銷售情況似乎相當悲慘，官方拒絕透露細節，但可以看到連「免費門票」的手段都使出來還是乏人問津。

最便宜的門票定價67.55英鎊（新台幣2493元），場地主辦人伊凡斯（Scott Evans）承認是個錯誤決策。最低價只能在草地上看球，想進入更多地方就得加價，最貴的全區開放門票要價9792英鎊（新台幣36.1萬），他們打算至少吸引1萬名觀眾入場，看來情況非常不妙。

The first 100 people to use WESTWOOD25 will get themselves a free ticket to next weeks @LIVGolfInv ⛳️https://t.co/fK3TRtNQGz pic.twitter.com/0wdA4AxJ9a — Lee Westwood (@WestwoodLee) June 4, 2022

英國老將維斯特伍德（Lee Westwood）公開在自己的推特發送100張免費門票，一方面有人去領，也有人趁機酸他：「我們絕不會去看的，我們有格調。」維斯特伍德先前坦言，他自己叛離PGA就是為了賺錢而已。

球迷不買帳的原因主要還是球星太少，就算LIV砸下1億英鎊挖來前球王達斯汀強森（Dustin Johnson），大批球星也都還留在PGA。外界認為沙烏地阿拉伯漠視LGBTQ+人權的暴行並不是大家抵制他們的原因，畢竟F1賽車、拳擊、格鬥多項體育賽事都在沙國成功舉辦，真正讓LIV踢到鐵板的是因為PGA勢力極為龐大，不是一朝一夕可以撼動。