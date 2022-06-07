為鼓勵儘速接種疫苗提升保護力，台南市政府即日起至9日加開新進國小、培文國小、安順國小、文元國小、永康國小、正新國小、東區復興國小、億載國小及文化國小等9所中心學校，分區規劃5~11歲輝瑞BNT校園施打作業，7日為校園接種站施打首日，台南市長黃偉哲表示，台南市5~11歲學童第1劑疫苗施打率，累積至6月5日已經超過77%，為六都第一，對於提升整體學童保護力有很大的幫助。

黃偉哲今日視察，肯定現場動線運作良好，並感謝所有工作人員、學校師長及醫療團隊的用心規劃。黃偉哲表示，台南市5~11歲學童第1劑疫苗施打率，累積至6月5日已經超過77%，為六都第一，對於提升整體學童保護力有很大的幫助，感謝所有市民朋友共同配合防疫，不過他仍再次提醒，疫情暴風即將南移，希望大家不要鬆懈，隨時做好防疫準備，平日要戴好口罩。

黃偉哲現場詢問小朋友「會不會痛？有沒有哭？」，並送上布娃娃安慰，同時也再次叮囑小朋友施打完回家要多休息，請家長多留意孩子身體情況。

鄭新輝提醒家長，接種當日為了讓整個流程順暢，務必持健保卡、接種意願書前往，同時配合防疫全程佩戴口罩，如家長無法依安排的時段前往，仍可彈性調整至其它區域的學校及時段施打。到校園施打疫苗的兒童家長，無須至平臺預約，如之前並未繳交校園疫苗接種意願書，只要當天有意願入校施打的兒童家長，也可以到現場填寫意願書。

此外，台南為「校園集中施打」及「醫療院所預約」雙軌並行，除了校園集中施打專案，讓孩子到鄰近校園接種外，衛生局也同時於6月7日至12日，在「台南打疫苗」系統持續接受平台預約，家長也可選擇到醫療院所預約施打，全面加速建構孩子的保護力。(品觀點記者張雅雲/台南報導)