前台北市議員羅智強宣布退出桃園市長選舉，藍營團結拚勝選努力整合中，民眾黨桃園市長參選人賴香伶7日表示，政黨能用初選能用公平機制產出參選人才會是良性發展的政黨，很可惜國民黨走到現在沒有這樣的機會，所以羅退出相信他心理面是失望的，而國民黨沒有勇氣去改變，會造成更多人的失望。

賴香伶也說，國民黨已確定的桃園市長參選人張善政，之前還說過票不要投給民眾黨要集中選票，但在國民黨產出市長人選的過程中，看到這樣的情況下他們要集中選票機會也不是很大，因為支持者已經失望傷害已造成，現在不管是誰大家就一起為桃園努力，看到羅的毅力和爆發力大家都佩服，自己也有向他學習的地方，行動力不會比他差。

至於先前藍營曾公布一份民調說賴有8％支持率已是天花板，且說她沒有陸戰組織也沒有空戰能力。對此賴則說，民調剛起步起起伏伏，自己確實沒有地面的陸軍組織，民眾黨是第一次投入九合一選舉，但所謂笨鳥先飛，所以更早起步希望讓市民認識，並非沒有組織就沒有希望，相信可以感動更多尚未表態的人，把新的政治力量開拓出來。她也說，桃園在六都中是最有可能完成民主化的第二階段，不以過去的政治思維來構思市政的團隊與人選，雖然現在民調沒有很高，相信再努力一定會漸入佳境。

對於張善政已積極展開地方拜會之旅，賴香伶也說，她的請益之旅也已經在規畫，8日將率黨籍市議員參選人拜訪桃園市議長邱奕勝，畢竟他是超越黨派的角色，府會經驗中有很多值得向他學習，會向他請益學習。