蘋果周一召開年度「全球開發者大會」（WWDC），宣布自家軟體CarPlay將與汽車核心駕駛系統進行更深入的整合，顯示這家曾是局外人的科技巨頭正堅定地打進我們日常生活中幾乎每個主流螢幕。

此外，蘋果在大會上發表iOS 16、watchOS 9、macOS Ventura等新一代作業系統，並推出採用5奈米製程技術的新一代M2晶片，以及第一批搭載M2晶片的全新MacBook Air和MacBook Pro筆電，但備受關注的擴增實境（AR）/虛擬實境(VR)頭戴式設備仍然沒有亮相。

對於下一個可能推出的重要產品—AR/VR混合實境頭戴式設備，蘋果並未提供任何暗示，高度期待的「果粉」只有在一場有關技術的演講中獲得一些與新AR技術有關的花絮。

蘋果亦推出「Apple Pay Later」先買後付、免息分期付款服務，透過萬事達卡網路在任何接受Apple Pay的地方都可以使用這項支付服務，這也意味著蘋果將成為Affirm和PayPal等電子支付服務商的直接競爭對手。

這場大會顯示蘋果在升級現有產品上仍然投注許多心力。重新設計的MacBook Air筆電採用新一代M2處理器，運算速度比M1晶片加快35%。此款新筆電重量僅2.7磅（1.2公斤），並配備1080p高解析相機強化視訊通話的影像品質。蘋果宣布新MacBook Air筆電售價自1,199美元起跳。

M2晶片也將支援新款的13寸MacBook Pro筆電，將於下個月開賣，售價自1,299美元起跳。這些M2晶片將採用第二代5奈米晶片製程技術。蘋果並未透露將交由誰製造新一代M2晶片，但可能的製造商包括蘋果的長期合作夥伴台積電。

TECHnalysis Research創始人、總裁兼首席分析師Bob O'Donnell在談到這個5奈米晶片時表示，這些新筆電必須衝量，5奈米晶片是安全的選擇。

在這一次的WWDC大會上，蘋果確實打破了對為未來技術保密到家的傳統，展示了一款新的汽車儀表板，可顯示來自主要儀器的數據，如速度、燃油量和燃油里程等。蘋果表示已經與福特、日產、賓士和本田等汽車製造商展開協商，但安裝新軟體的車輛可能要到明年底才會亮相。

與之前僅能用於播放音樂和顯示地圖的車載資訊娛樂（infotainment）系統相比，蘋果新的車用軟體與核心駕駛系統的連結更加深入。

自2014年打入汽車市場以來，目前有600多款車輛、甚至包括一些摩托車已採用蘋果的車用軟體，但之前蘋果的車用軟體與車輛本身的操作系統是各自分開的，車主必須離開車輛本身的操作系統才能使用像調整車內空調控制等基本功能，這是更新後的系統旨在解決的一大缺點。

蘋果也對iPad進行改造，用戶可以更加輕鬆地處理多個應用程式和顯示器，並在簡報等商務文檔上進行協作。

蘋果展示一款名為Freeform、可充當虛擬白板的應用程式，多個用戶可以在FaceTime視訊會議中分享想法。這項生產力功能使蘋果將直接迎戰微軟，其Surface平板電腦很受商務客歡迎。

蘋果在iMessage功能中添加一個用於發送訊息的編輯鍵，比推特搶快一步。

此外，蘋果增添一個名為「安全檢查」（Safety Check）的工具，為處於受虐和霸凌狀態的用戶關閉敏感資訊的取用，切斷受害者與加害者的關連。

另一項名為Passkeys的新技術可取代網站上的密碼。蘋果表示，Passkeys比傳統密碼更安全，因為Passkeys永遠不會儲存在網路伺服器上。蘋果並表示公司正在著手讓非蘋設備也能使用Passkeys。