昇陽半導體(8028)股價半個月急漲逾37％，5月底觸及69.5元的2年4個月高點，近日拉回60～65元區間高檔震盪。雖然2022年5月合併營收「雙降」至近3月低點，表現低於法人預期，但今（7）日在買盤敲進下開低走高，放量飆漲8.33％至66.3元，領漲晶圓代工族群。

昇陽半導體公布2022年5月自結合併營收2.21億元，較4月2.54億元減少13.03％、較去年同期2.3億元減少3.76％，為近3月低點。累計前5月合併營收12.03億元，仍較去年同期11.35億元成長5.97％、續創同期新高。

昇陽半導體受惠再生晶圓業務需求暢旺、晶圓薄化稼動率回升，今年首季營運淡季不淡，每股盈餘（EPS）0.48元創同期次高。雖然5月營收表現低於預期，但投顧法人仍看好昇陽半導體第二季營收有望季增10％、年增13％，每股盈餘估逾0.6元。

展望後市，昇陽半導體指出，AI、5G和電動車需要強大的運算力及更高的能源效率，進而驅動晶圓投片量、先進製程需求，帶動各類晶圓質與量提升。昇陽半能掌握未來幾年產業大幅成長趨勢，將保持靈活彈性，專注於本業、持續提升技術層級，並適時擴大產能。

法人表示，昇陽半導體目前再生晶圓營收約占7成，受惠客戶需求暢旺，目前產能維持滿載，今年可望維持高檔表現。而公司去年初購入台中友達晶材廠擴增再生晶圓產能，預期下半年可望陸續量產，亦可望為營運增添成長動能。

至於過去2年需求較弱的晶圓薄化業務亦見復甦跡象，需求逐漸好轉，預期今年成長動能可望顯著復甦。投顧法人預估昇陽半導體今年營收年增19％，毛利率有望回升至30％，帶動獲利年增逾6成、挑戰歷史新高，每股盈餘上看2.5元。