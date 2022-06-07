日圓大幅走貶，加上物價飆升推高零售成本，日本民眾消費能力受創下，當地經濟成長壓力大增。因此，也造成日本4月家庭支出減幅大於預期。

在日本物價創超過7年來新高後，根據7日當地官方數據，4月實質薪資減幅，也創4個月以來最多。同時，受到汽車與蔬果消費萎縮下，當地家庭支出年減1.7%，減幅較市場預估縮減0.8%明顯高出不少。

日本4月家庭支出雖是月增1%，但較預期的1.3%要低一些。由於日本家庭對外出用餐等服務方面的需求增加，故支出才較3月略增，但增幅小於預期，表示景氣還是未能完全脫離新冠病毒魔掌中。

農林中金總合研究所(Norinchukin Research Institute)認為，能源與食品價格大漲已出現巨大影響力，民眾消費受到壓抑，雖然支出還有在增加，但明顯看出增幅正在縮減。

不過，日本央行6日表示，當地家庭對物價上漲接受程度愈來愈高，只要日圓不過於失控大貶，弱勢日圓總得來說，對日本經濟成長是有好處的。至於日本食物支出從2021年春天開始下降，日本政府解讀為居家用餐需求減少所致。

扣掉通膨之後，日本上班族實質領到的薪水，4月減少1.2%並創新高。主因是，日本的物價大漲3%，大大超過名目薪資的漲幅。日本政府指出，薪水與物價無法等幅增加似乎屬於結構性的問題，不會置之不理。