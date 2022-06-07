鈊象(3293)5月營收重回10億元之上，創下史上第三高，距離去年10月創下的10.21億元新高紀錄，僅一步之遙，年增3.9％；累計前5月營收48.97億元，年增5.55％，為歷年同期新高。

鈊象六大「App金猴爺」、「明星三缺一」、「金好運」、「滿貫大亨」、「海王寶藏」、「金虎爺」表現一直維持高檔，同時拓展海外授權，鈊象2021年以來營運表現強勁。商用機台部分，受惠於疫苗普及率提高，大陸與美國市場出貨需求回升，也帶動商用機台營運表現。

今年成長動能主要來自美國三大州休閒博奕平台，目前推出第二個新產品搶攻市佔率，新的網路遊戲第四季有機會開始營運貢獻。商用遊戲機台方面，今年下半年成長性較佳，主要新產品目前在歐洲試點，有機會看到出貨有比較明顯提升。

法人估計今年營收及獲利有望年增1成上下，但因為配發50元現金股利與10元股票股利，全年獲利有望再創高，但每股盈餘將大幅稀釋。