高雄上市建商隆大(5519)今日舉行股東會，董事長陳武聰大嘆營造缺工問題嚴重，不只建商的住宅案工期延宕，甚至連公共工程也流標多次，他說，現在橋科也在搶工，短期內缺工情形會一直存在，今、明兩年都無解!
隆大今年動工的8個案子都不採取預售模式，陳武聰說，這不是因為看好高雄房市未來的表現，實在是因為成本太難抓，原物料不斷飆漲，營造成本一直墊高，預售模式由開案到交屋拿到的現金還不夠付變高的成本，所以只能完工後再來賣。
對於一系列的打炒房政策，陳武聰指出，自已是十分支持的，這些打炒房政策對首購的年青人來說並沒有什麼影響。不過，升息的殺傷力大，對若是1個月要多付利息，夫妻薪資並未增加的情形之下，房市一定有所衝擊。
至於今年高雄房市，陳武聰直言，在土地價格、營造成本上漲，工期又拖延之下，房價是不會跌的，但因為去年下半年房價已明顯往上，陳武聰預期，今年度高雄房價僅會微微往上，量能則會縮減。
對於公司今年營運成績表現，陳武聰笑著說，應該會比去年好。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。