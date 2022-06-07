高雄上市建商隆大(5519)今日舉行股東會，董事長陳武聰大嘆營造缺工問題嚴重，不只建商的住宅案工期延宕，甚至連公共工程也流標多次，他說，現在橋科也在搶工，短期內缺工情形會一直存在，今、明兩年都無解!

隆大今年動工的8個案子都不採取預售模式，陳武聰說，這不是因為看好高雄房市未來的表現，實在是因為成本太難抓，原物料不斷飆漲，營造成本一直墊高，預售模式由開案到交屋拿到的現金還不夠付變高的成本，所以只能完工後再來賣。

對於一系列的打炒房政策，陳武聰指出，自已是十分支持的，這些打炒房政策對首購的年青人來說並沒有什麼影響。不過，升息的殺傷力大，對若是1個月要多付利息，夫妻薪資並未增加的情形之下，房市一定有所衝擊。

至於今年高雄房市，陳武聰直言，在土地價格、營造成本上漲，工期又拖延之下，房價是不會跌的，但因為去年下半年房價已明顯往上，陳武聰預期，今年度高雄房價僅會微微往上，量能則會縮減。

對於公司今年營運成績表現，陳武聰笑著說，應該會比去年好。