正進行修復工程的國定古蹟台南車站，傳出日據時期的外牆磁磚及窗戶被敲掉。（洪榮志攝）

正進行修復工程的國定古蹟台南車站，目前仍在使用中。（洪榮志攝）

正進行修復工程的國定古蹟台南車站，驚傳遭修復施工團隊破壞，不僅日據時期的外牆磁磚及窗戶被敲掉，原本計畫保留的2樓鐵道飯店衛浴設備也被移除，多數建材更被丟棄。文化部文化資產局發現後，除勒令停工外，還將召開審議會決議是否開罰施工廠商，並追究相關刑責。

據了解，1936年興建完工的國定古蹟台南車站，至今已經使用86年，為配合台南鐵路地下化工程，從2017年起進行整體修復，原計畫將於2021年完工，但因變更設計預計延至今年1月完工，修復經費也從1億5000萬元追加到1億7000萬元。不料，至今修復工程不僅沒有申報完工，2月還被文資局勒令停工。

文資局古蹟聚落組長張祐創表示，台南車站整體修復工程，過程中發現施工團隊有些地方沒有按照審定規畫設計書圖進行施作，隨即要求停工並辦理工程督導。

張祐創指出，目前發現損壞較為嚴重之處，計有：車站外牆日據時期的磁磚被敲掉；2樓原日據時期台灣唯一車站旅店的浴室磁磚，也因包商施作防水工程被敲掉；原本希望保留的浴室洗手台等設備也遭移除。由於多數舊建材都已經被丟棄，日後只能以仿作的方式重現。

張祐創還說，承辦修復工程的建築師事務所資格沒有問題，但因負責人前一段時間身體欠佳，多數都由同為建築師的兒子負責，可能經驗較為不足，才會工程變更程序還沒有完備之前即施工。目前文資局已要求停工，並將召開審議會決定如何處理；一旦決議開罰，就會依法開罰。

台灣鐵路管理局也發書面聲明指出，國定古蹟台南車站修復工程係由專業建築師，依原有車站樣貌提出「修復及再利用計畫」，並依《古蹟修復及再利用辦法》採取適當修復工法，相關計畫事前均依程序送文化部審議，工程執行期間也要求建築師與施工廠商務必依相關規定程序辦理。

台鐵局強調，如今發生部份修復工項未經文化部變更審議通過即逕予施作，台鐵局除要求立即停止相關工項施作外，也配合文資審議小組現場勘察所提意見，責成建築師盡速提出相關變更文件及佐證資料，後續將依契約檢討，並釐清建築師、施工廠商等相關人員疏失責任，給予必要的處分。

依文資法規定，古蹟管理人對修復或再利用，未依主管機關核定計畫進行，可罰30萬至200萬元；至於破壞古蹟依法可處6個月以上5年以下，併科50萬至2000萬元罰金。