112公教退撫新制預計明年7月1日起實施，但銓敘部表示，這項基金的財務安全只有30年。全國教師工會總聯合會今天要求，政府應在明年公教新制上路後即啟動撥補，分年編列預算撥款挹注退撫基金，以保障公教人員退休權益。

112年公教退撫新制正在立法院審議，預計下個會期完成三讀，明年7月1日起實施。在今天全教總召開的「退撫基金財務安全只有30年？」記者會中，國民黨立委費鴻泰批評，112公教退撫新制，就像還在媽媽肚子裡，然後政府就宣布它可能發育不全，也不想辦法去救治讓它健康一點，這是什麼政府？

全教總理事長侯俊良指出，按照銓敘部的精算，110年擔任公教人員者，如工作年資30年後退休，退休時間點約140年左右，也正好是現行公教退撫基金破產的時間點。

侯俊良進一步指出，依此類推，民國120年退休的公教人員，只能領20年，130年退休的人，只能領10年，民國140年後退休的人就完全領不到退休金，在職時繳了幾十年的退撫基金，退休後卻有可能面臨基金用罄領不到退休金的窘境，情何以堪？

已任教8年的國中老師老師謝佳榮表示，退撫基金將於許多年輕老師退休之際破產，無疑是一種士氣上的毀滅性打擊。「腳還沒全麻，要不要先跑？」趁早轉職的生涯選擇，已然悄悄成為大夥兒們心中的念想。他問，當教學現場人心惶惶，孩子如何繼續受有品質的教育？

去年從台師大畢業的廖昱澂，已完成教育實習取得合格教師資格，目前正在參加各縣市的教師甄試，目標就是期望自己能夠成為正式教師。不過他說，未來退休後卻有可能領不到退休金，真不知老年時該怎麼辦，建議政府在規畫112新制時，也不要忽略年輕老師與今年參加教甄考生的應有權益。

全教總主張，政府應自112公教新制上路後即啟動撥補，分年編列預算撥款挹注退撫基金，希望朝野委員正視退撫基金財務危機並支持政府撥補法制化，以保障公教人員退休權益。