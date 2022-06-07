食藥署今天公告修正現場調製飲料之總咖啡因含量標示原則，要求含有咖啡因成分之現場調製飲料，應標示該杯飲料之總咖啡因含量，如茶飲、可可等都得明確標示咖啡因，新制從明年1月1日起生效，標示不實者最高可處新台幣400萬元罰鍰。

由於去年曾發生連鎖飲料店販售手搖紅茶飲品，導致一名不能碰咖啡因的幼童癲癇發作，食藥署隨即修訂「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，將所有含有咖啡因的現場調製飲品，都納入標示咖啡因含量的管理。

新制規定若飲料有使用到含咖啡因原料，就必須標示咖啡因總含量，可標示咖啡因最高值，或依紅、黃、綠色區分，紅色代表每杯咖啡因總含量200毫克以上，黃色代表每杯咖啡因總含量100至200毫克，綠色代表每杯咖啡因總含量100毫克以下。

食藥署指出，今日公告後，新制自112年1月1日生效，業者若未依上述規定標示，將依違反食安法規定，處新台幣3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。

食藥署說明，新制也開放業者可透過QR Code（Quick Response Code，短陣圖碼）或其他電子化方式作為可標示方法之一，並鼓勵業者主動標示相關之醒語，如避免過量攝取咖啡因飲料、請適量飲用咖啡因飲料或其他等同字義之醒語，隨時提醒消費者選購飲料時之參考。