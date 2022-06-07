畢聯會特設計一系列敬師活動，學生代表以奉茶及獻花來表達他們對老師的感恩。（致用高中提供）

畢聯會特設計一系列敬師活動，學生代表以奉茶及獻花來表達他們對老師的感恩。（致用高中提供）

致用高中畢業典禮 學生向導師奉茶謝師恩

致用高中為讓學生留下求學過程中美好的回憶，疫情期間加嚴防疫措施下，今天舉行第57屆畢業典禮，日校應屆畢業生計有637位順利完成高中學業。校長陳添旺勉勵畢業生，在致用高中能「學在致用、學以致用，學習付出、才會傑出」；並期勉畢業生未來在各行各業上均有傑出表現，締造屬於自己的一片天。

致用高中今年畢聯會為感謝老師三年來辛苦的教導，特設計一系列敬師活動，各班學生代表以奉茶及獻花來表達他們對老師的感恩，不少師生激動得泛紅著眼眶；教師們向如子如女的學生點頭祝福，三年來師生情誼即將分離，學生將展開新的里程感到依依不捨，場面溫馨感人。

陳添旺勉勵應屆畢業生，要以知足、惜福、感恩、進取的心，面對未來勇於承擔責任，他說三年來的師生情誼即將分離，重新展開新的里程雖感到不捨，希望所有畢業生秉著終身學習的理念，不斷自我提昇競爭力，以接受未來的挑戰，開創屬於自己的人生與前途。

陳添旺同時祝賀應屆畢業生，畢業前就經由繁星申請入學，錄取國立或科技大學的同學提前成為準大學生，能秉著學以致用、誠正勤樸的精神努力不懈；不僅為個人迎接及努力開創嶄新的未來，今後能貢獻所學服務社會、造福人群。