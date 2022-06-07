坤輿自救會７日上午再到苗栗縣府前廣場拉布條抗議。（李京昇攝）

坤輿公司有意在苗栗縣造橋鄉龍昇村設置廢棄物掩埋場，今年4月15日向苗栗縣府重新申請試運轉計畫，反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會7日再度為此抗爭，並號召3、40人到苗縣府廣場拉布條抗議，要求縣府不要任意放行。

環保局副局長沈鳳臺回應，業者提出試運轉計畫，縣府目前都在審理當中，有關外界質疑跟爭議的部分，環保局都正一一釐清調查，縣府立場始終公平、公正、公開並嚴謹態度依法行政。

今天抗議現場反坤輿自救會成員高喊要縣府退回坤輿設置案，立法委員陳椒華、苗栗縣議員宋國鼎、桃園海岸生態保育協會理事長潘忠政、造橋鄉民代表古育誌等人到場聲援，他們認為坤輿案有土地分割、聯外道路、入口處建物、地磅、溜池及環評等多項爭議，要求縣府在釐清坤輿的同意設置文件疑義前，不可逕自同意業者試運轉。

自救會會長陳清鑫、龍昇村村長陳吳滿玉表示，鄉親從去年1月4日守在坤輿事業廢棄物掩埋場前，至今已將近1年半，過程中經過2次苗栗環保局放行試運轉計畫，都發生相當大的衝突，尤其去年12月28日，坤輿公司還用暴力排除鄉親，造成許多村民受傷、實在可惡。

陳椒華表示，坤輿設置案涉及農地違法變更、違法分割農地 ，也違反相關農業、土管與環評法規，目前許多爭議也進入司法調查，縣府至少應等法院和地檢署的判決出爐，根本不應進行審查及許可業者設置。