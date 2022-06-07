檢方指出，豪品公司生產販售的口罩，不管是一般用、醫療用都是向中國進口並販售，進口約上千萬片，將口罩裝入外包裝標示為台灣製醫療用的產品，部分產品透過網路販售。(本報資料照片)

前年口罩國家隊之一的豪品公司，遭檢方查獲用陸製口罩，包裝成台灣製的立體醫用口罩出售，共賣出500萬片，不法獲利超過2556萬元，負責人呂錫賓遭起訴，接受退貨約642萬的貨款，近日彰化地院審結，依網際網路對公眾散布詐欺取財、詐欺取財等罪，處有期徒刑1年2月、緩刑3年、支付公庫300萬元，並沒收1914萬元不法所得。

豪品公司開業近20年，旗下擁有多個自主品牌，產品包括乳膠手套、PVC手套、NBR手套、手扒雞手套，以及口罩、手工皂、矽膠等產品，許多醫療院所、工廠等指定使用，也有經營代工包裝、生產等工作，2003年因SARS疫情投入口罩生產，但規模不大，加入第二波口罩國家隊。

檢方指出，豪品公司生產販售的口罩，不管是一般用、醫療用都是向中國進口並販售，進口約上千萬片，將口罩裝入外包裝標示為台灣製醫療用的產品，部分產品透過網路販售，以成本2至3元的陸製口罩，用台製5元的價格販售給通路商，賺取中間差價。

檢警調查發現，豪品是彰化境內口罩國家對被依詐欺起訴的首例，涉犯加重詐欺取財及商品虛偽標記2罪共114次，實體通路銷貨涉普通詐欺取財罪472次，分論併罰，犯罪所得2556萬多元，扣除退貨642萬餘元，向法院聲請沒收1914萬元不法所得。

彰化地院審結，認為呂錫賓犯後態度良好，並已回收部分口罩及退費，依網際網路對公眾散布詐欺取財罪，共114罪，各處有期徒刑1年。應執行有期徒刑2年。緩刑3年；又犯詐欺取財罪，共472罪，各處有期徒刑參月；應執行有期徒刑1年2月、緩刑3年，並應於判決確定後1年內向公庫支付新臺幣300萬元。