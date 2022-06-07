大陸財新網報導，雲南省委常委、祕書長崔茂虎赴北京履新消息7日獲官方證實。中共中央統戰部官網更新顯示，崔茂虎已任中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長，卸任這兩個職務的王作安已年滿64歲，積極推動「宗教中國化方向」政策。

崔茂虎5月底已調離雲南。5月23日至25日，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋在甘肅甘南州調研。央視報導畫面顯示，崔茂虎陪同調研。在座談會上，崔茂虎在汪洋和國家民委副主任趙勇之間就座。

崔茂虎是2021年11月雲南省委換屆後，首位調離的省委常委。這次調整引發雲南省委常委分工聯動：其離任後的雲南省委祕書長職務已由雲南省委原統戰部長邱江繼任，十九屆中央候補委員、擔任大陸國家體育總局副局長3年半的楊寧返鄉，再度擔任雲南省委常委、統戰部長，並兼任省委教育工委書記。

公開資料顯示，崔茂虎，男，漢族，1965年12月生，雲南宣威人，1987年7月參加工作，1990年5月加入中國共產黨，大學學歷。

崔茂虎此前長期在雲南省工作，曾任雲南省委組織部副部長，並兼任省人力資源和社會保障廳廳長、黨組書記，2017年5月任麗江市委書記，2021年5月任雲南省政府副省長、黨組成員，2021年11月任雲南省委常委、祕書長。