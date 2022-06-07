民進黨積極表態參選台北市長的林佳龍，今被問到衛福部長陳時中昨天在疫情記者會直言：「不要等我啦」；林佳龍表示，因為黨中央已經得到全代會的授權用徵召，「事不宜遲，大家一起推出最好的人選」。

民進黨參選台北市長呼聲最高的陳時中，因為受困疫情，外傳民進黨為了陳時中，要延至8月底才宣布市長人選提名。

林佳龍今天上午參訪中正紀念堂常設展前受訪指出，看起來民進黨還沒有啟動徵召程序，但他也不能夠停止腳步，就像當年他參選台中市長，十年磨一劍，原本也是準備好，後來黨內出現很多紛爭，最終他禮讓蘇嘉全，並擔任蘇的總幹事，「成功不必在我，從學運世代以來，都希望為更民主自由的台灣盡一份心力」。

被問到黨中央有因人設事？林佳龍今受訪表示，他沒有針對任何人。應該進入台灣新模式，就是正常生活，真心期盼，選舉就像一場民主嘉年華，

林佳龍說，防疫工作重要，民主也要向前走，盡快產生候選人是比較負責任的，因為在野黨已經提名了，沒有母雞除了對小雞有影響外，市民也不知道民進黨的主張是什麼。

他說，儘管民進黨尚未啟動徵召程序，他也不能夠停止腳步，因此陸續提出對台北首都的12個願景；民進黨確實不必在思考其他的限制、自我的限制，盡快提名、產生候選人，因為黨中央已經得到全代會的授權用徵召。

他強調，不管最後參選、勝選的是誰，這個過程本身就很有意義，「防疫工作重要，民主也要向前走」。