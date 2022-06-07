華視新聞4月20日至5月3日接連出現「共軍襲台」、「大屯火山爆發」、「蘇貞昌總統」、「蔡ee」等離譜快訊，造成社會不安及國安高層關切，調查局台北市調處依違反《災害防救法》報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，北檢分「他字案」調查。檢方調查後認為是華視人員疏失出包，應無不法故意，已簽結此案。至於華視員工一連串的快訊出包，是否涉及《社會秩序維護法》，將移由台北市刑大依職權處理。

據了解，北檢檢察官針對華視自4月20日至5月3日「共軍襲台」、「大屯火山爆發」、「美國職棒隊徵誤植」、「蘇貞昌總統」、「上海日增千萬染疫」、「蔡ee」等6則離譜快訊，指揮台北處約談時任華視製作人、導播中心召集人、資深編輯、助理導播多人作證，且調閱現場監視器勘驗。

承辦檢察官並依據筆錄內容，親自赴華視，要求華視人員操作，另函文給NCC、新北市消防局，排除字幕機故障等外部因素。

檢方認為，4月20日「共軍襲台」與「大屯火山」接連快訊出包，確實受新北市府委託，並在正式攝影棚錄製防災影片與字幕，但編輯與導播等人一時疏失，忘記修改路徑與連結，因此讓字幕在正式新聞與廣告時段循環播放。

4月24日「蘇貞昌總統」出包，則因編輯圖卡忘記更正，現場文字記者也漏注意；4月30日美國職棒隊徽誤植則是圖片與文字的連結錯誤；4月30日「上海染疫日增千萬」，則是編輯打錯字；5月3日「蔡ee」則是一組代碼，研判應是審核完成的意思，但上字幕後忘記刪除。

檢方認為，4月20日「共軍襲台」與「大屯火山」二起出包事件，製作人、導播中心召集人、資深編輯4人有疏失，在審核與播放前未再三確認字幕路徑與連結，但查無與不特定人散布災害謠言或不實訊息，因此認定不構成《災害防救法》散播災害謠言或不實訊息罪而簽結全案，並函請北市刑大依職權處理是否涉及《社會秩序維護法》。