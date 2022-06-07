苗栗各地西瓜發生水傷、裂果情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣香瓜、西瓜跟南瓜等瓜果最近是盛產期，除豪雨造成災損外，縣府農業處派員監測瓜實蠅的數量，發現族群量升溫達預警程度，尤其後龍鎮、造橋鄉區域，每個監測誘引器可高達 100 多隻瓜實蠅，農業處呼籲農民做好清園工作，避免瓜果受到蟲害。

今年3到5月梅雨成災，苗栗縣西瓜、香瓜等瓜果類都傳出災情，西瓜、香瓜全縣栽種面積約230多公頃，此次豪雨造成20多公頃面積受損，損失金額達358萬元，縣府目前到10日啟動天然災害現金救助，香瓜每公頃補助8萬元、西瓜每公頃6.2萬元。

如今雨災暫歇，縣長徐耀昌日前前往各地勘災，許多瓜果園才剛收拾水傷、腐爛果實，又得面臨瓜實蠅入侵。後龍許姓瓜農說，他栽種8、900棵西瓜苗，近2周雨勢讓西瓜植株腐壞死亡，存活下來的也個頭小，損失至少5成，最近天氣燥熱出太陽，瓜實蠅虎視眈眈，若防治沒做好，估計再損失2成。

縣府農業處指出，瓜實蠅又稱「蜂仔」或「瓜仔蜂」，是瓜類作物害蟲，喜歡炎熱乾燥的天氣，雌蠅會在果實裡產卵，幼蟲則會啃食果肉，導致瓜果腐爛落果，每年4到9月容易大量繁殖孳生，導致瓜農嚴重損失。

農業處長陳樹義表示，最近農業處監測到瓜實蠅數量大增，因此提醒瓜農要做好田間管理，最近是採收期，不適合投藥防治，最好是人工移除腐壞、掉落的果實，並用塑膠袋收集，將其封閉讓太陽曝曬，把蟲卵跟幼蟲殺死，或是用非化學方式，包括懸掛黃色誘蟲黏紙、含毒克蠅香或酵母球錠等誘引器誘集瓜實蠅，來減少田區蟲源。