國內兩大法律搜尋資料庫業者「七法」、「法源資訊」，去年疑因資料庫侵權問題，引發訴訟大戰，「法源」先控告「七法」違反《著作權法》，另「七法」則反控「法源」違反《公平交易法》等罪，台北地檢署針對「七法」告「法源」《公平法》案，7日認為罪嫌不足，將「法源」公司及代表人王雨薇不起訴處分。

法源資訊成立於1991年，主要業務是建置「法學資料庫」、發行「法源法學資料查詢系統」，成立之初就擊退老牌的「植根法律網」，司法機關大多與法源合作建置資料系統，使得法源的市占率獨占鰲頭，

「七法股份有限公司（Lawsnote）」創立於2016年，提供線上法學搜尋服務起家，挑戰稱霸台灣法律資料庫系統近20年的「法源法律網」，不少律師界和法學界人士，都對其宣稱要建構「法律版Google搜尋」引擎和資料庫的口號印象深刻。

法源認為七法的搜尋引擎部分引用的資料，疑似直接連結到法源，且有的資料來源，可能直接「Copy」法源內容，已涉嫌侵害法源的「編輯著作權」，法源去年提告後，檢警曾赴七法位於新北市三重區的辦公室搜索。目前新北地檢署仍在偵辦中。

至於七法公司則向北檢提告法源公司及代表人王雨薇涉嫌違反《公平法》案，北檢認為罪嫌不足，今將「法源」公司及代表人王雨薇不起訴處分。