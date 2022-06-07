近日大陸湖北舉辦「超人力霸王」對決兩隻怪獸商演，許多到場觀看的孩子看得相當入迷，沒想到超人力霸王被怪獸擊敗時，多達20名孩童逕自衝上台，圍毆兩隻怪獸，失控場面令不少路過的人看傻眼，事後飾演怪獸的兩名演員憤怒要求廠商加錢，否則就要報警處理。

據綜合陸媒報導，上周五（3日）於湖北省中祥市的一處百貨商場，舉辦一場「超人力霸王」與怪獸對決商演，當日吸引許多孩童到場圍觀，表演過程中，超人力霸王被兩隻怪獸制伏、壓倒在地，豈料在台下的孩子們見「偶像」就要被打趴，逾20名孩子竟衝上台痛毆怪獸，更有小孩趕緊將躺在地上的超人力霸王扶起，過程中許多家長上前制止，也有部分家長冷眼旁觀。

表演的舞台瞬間失控，陷入一片混亂，讓路過的民眾看傻眼，並拍下上傳到網路，突如其來的狀況也令飾演怪獸的兩名演員相當憤怒，事後向主辦單位表示，若不加錢，就會報警處理。

事件影片在網路曝光後，網友紛紛留言，「小孩們會不會太入迷了？」、「那只是場表演啊，孩子」、「從沒見過小朋友這麼積極參與商場活動」、「這場面根本失控」、「希望工作人員別受傷」、「孩子不懂事，家長也裝聾作啞嗎？」