本土疫情大爆發，幼童染疫與死亡人數不斷攀高，但蔡英文總統昨天卻稱，與國際相比，台灣兒童疫苗覆蓋率算非常高。前立委孫大千今批評，蔡口中的疫苗覆蓋率僅有一劑，而非完整施打完2劑，蔡為何連這個數字都要粉飾太平？

孫大千批評，為何明明台灣的孩子都還沒有施打疫苗，民進黨政府就決定要逐步開放與病毒共存？美國即將在6月21日針對嬰幼兒全面施打疫苗。民進黨的指揮中心究竟要什麼時候才願意開始啟動嬰幼兒疫苗的採購？

孫大千質疑，為何當世界各個先進國家都已經針對兒童開始施打疫苗時，民進黨的防疫指揮中心卻在3月24日做出決定暫緩施打決定？為何當BNT兒童疫苗在去年底就已經正式上市，台灣政府卻要遲遲拖到今年四月才開始進行採購？

孫大千表示，不管是兒童急性腦炎或者是MIS-C，在國外都已經發生過類似案例。為何民進黨政府不能夠提早告知家長須預防注意，而是等到悲劇發生後，才推說意料之外？「蔡英文別再裝了」。