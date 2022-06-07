「會念書真的不代表什麼！」一名讀台大的男網友指出，弟弟的大學非頂大，畢業就去賣水果，現在月入20萬起跳，還擴大生意版圖、應徵員工，讓讀台大的他感嘆教育制度的意義，未來也只能成為別人的員工、奴隸，但這一席話卻惹怒網友，打臉他「員工跟老闆能比嗎？」

這名男網友日前在Dcard發文，指出網路上戰學校的風氣如此盛行，不是讀頂大、好科系就會矮人家一截，因此分享弟弟成功的故事，弟弟讀的學校不怎麼樣，畢業後選擇去賣水果，透過各種方式，自己去找客人行銷，現在事業有成月入20萬起跳，根據每個月的規模還可以賺更多，且為了擴展版圖還有徵員工，「別人笑他賣水果的時候，他卻在為自己的人生有意義的負責跟奮鬥。」

原PO表示，看到弟弟的成就，不禁讓他思考奮鬥了十年換來的文憑，最後卻是當別人的員工，成為公司奴隸的入場券，從大公司的立場看，就是一群會唸書的奴隸在爭著自己給出的工作機會，他們只要給予年薪百萬的職位，就可以讓公司獲得比百萬更高的利潤，直呼「這樣跟我弟徵員工有什麼差別？」覺得很可笑。

對此，網友紛紛留言：「上一個房東賣水果的，他有三棟房子…」、「通常高學歷的人都當員工，低學歷的人大都當老闆」，不過有更多網友打臉原PO，「水果奇才可能只有一個你弟，但好好學習進大公司卻是多數人可以做到的」、「倖存者偏差」、「創業和找工作怎麼比？」、「賣水果水很深的」、「學歷重不重要看情況，但頭殼內的思維能力絕對重要」。