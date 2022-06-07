美女主播張齡予在520當天驚喜宣布結婚外，也透露懷孕的好消息，但不久前卻宣告確診新冠肺炎，讓所有人擔憂她的健康狀況，好在身體已逐漸康復，她除了跟眾人分享確診的後遺症外，也不忘呼籲所有人康復後拿到的「無敵星星」可能只是流星，還是要小心避免重複染疫。

張齡予出關至今已經上班一周，但身體還是沒有恢復到原有水準，後遺症除了沒力疲軟很容易累，每當吃完早餐就想吐，導致上班幾乎空腹，即便如此播報時還是不停乾嘔，由於深怕播到一半吐出來，還隨身準備塑膠袋以防萬一，此外，左後腦勺每天隱隱作痛，肺部緊悶到難以入睡，加上孕吐非常嚴重，就連調養的中藥、孕婦維他命都是吃了就吐，雖然試過不少偏方，但依舊處在「很餓但是吃什麼吐什麼」的地獄。

張齡予呼籲所有人康復後拿到的「無敵星星」可能只是流星，得避免重複染疫。(張齡予臉書)

對此，她表示只能靠自身免疫克服，坦言是孕婦們在疫情最辛苦的地方，也不忘提醒所有人，確診康復後拿到的「無敵星星」，可能只是流星而已，得要小心謹慎避免重複染疫。

對此，網友紛紛回應：「該休息就別勉強上班，搞壞身體就不值了」、「慢慢的就會恢復正常生活了」、「確診康復後，後遺症不少，有了小寶寶，更要注意身體」、「為了家人著想，更要愛惜生命」、「別太操啦，該休假還是要跟長官報告，辛苦只有自己能了解」。