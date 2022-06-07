美國紐約州長侯可（Kathy Hochul）今天簽署法案，將具購買半自動步槍資格由18歲提高到21歲，在水牛城一家超市爆發出於種族動機的大規模槍擊血案之後，加強管制槍枝法規。
上月水牛城槍擊案奪走非裔10人性命後，紐約州議會隨即通過槍枝法規改革方案，侯可今天簽署立法。
18歲青少年甘德倫（Payton Gendron）被控持著他合法購得的AR-15攻擊步槍，闖入水牛城連鎖超市「頂級友好市場」（Tops Friendly Market）射殺購物消費者。
法新社報導，在紐約州新法規定下，除了提高購槍年齡限制外，如今購買步槍的人也須獲得許可，也即須接受身家背景調查。
民主黨執政的紐約州，目前已是全美槍枝管制最嚴的州之一。新法也禁止多數州民購買防彈背心等防身盔甲。
甘德倫是白人至上主義者，他5月14日發動攻擊時，身上穿著重型防彈衣。
侯可並且同意擴大州內「紅旗法案 」（red flag laws ），針對被認為對自身或他人構成風險的人，允許法院沒收他們的槍枝。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110607
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。