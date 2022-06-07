美國紐約州長侯可（Kathy Hochul）今天簽署法案，將具購買半自動步槍資格由18歲提高到21歲，在水牛城一家超市爆發出於種族動機的大規模槍擊血案之後，加強管制槍枝法規。

上月水牛城槍擊案奪走非裔10人性命後，紐約州議會隨即通過槍枝法規改革方案，侯可今天簽署立法。

18歲青少年甘德倫（Payton Gendron）被控持著他合法購得的AR-15攻擊步槍，闖入水牛城連鎖超市「頂級友好市場」（Tops Friendly Market）射殺購物消費者。

法新社報導，在紐約州新法規定下，除了提高購槍年齡限制外，如今購買步槍的人也須獲得許可，也即須接受身家背景調查。

民主黨執政的紐約州，目前已是全美槍枝管制最嚴的州之一。新法也禁止多數州民購買防彈背心等防身盔甲。

甘德倫是白人至上主義者，他5月14日發動攻擊時，身上穿著重型防彈衣。

侯可並且同意擴大州內「紅旗法案 」（red flag laws ），針對被認為對自身或他人構成風險的人，允許法院沒收他們的槍枝。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110607