香港特首林鄭月娥今（7日）表示，現在香港每日確診個案回升到400至500例，但目前難以斷定疫情有上升趨勢，她宣布6月30日前，不會再放寬外防輸入及本地社交距離限制，並會尋求與下任港府討論。此外，香港先前傳出有民眾疑似「假報快篩陽性」，林鄭宣布，即日起快篩通報將被百分百覆檢，由相關人員登門採集樣本，須經核酸檢測才視為確診。

林鄭月娥稱，過去一星期疫情有變化，需要持續關注，進入6月後，每日檢測陽性數字約在400至500例之間，昨日達534例，不過現在仍很難說有「上升趨勢」。由於個案增加，無可避免其他監察指標有所上升，不過住院人數維持低水平，危殆、嚴重病人為18人，都比早期大幅下降。

林鄭指，港府不會鬆懈，有工作繼續做，近日港府發現快篩陽性自我申報的假陽性比率頗高，有時達到三成，所以即日開始，快篩陽性者，百分百要接受核酸檢測覆檢，才會被視為確診，因為現在基數是數百例，假陽性情況會影響社會研判疫情。此外，港府已加強巡查，確保嚴格執行防疫措施；打1、2、3劑的合資格人士比率也有進步空間。