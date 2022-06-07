國民黨祕書長黃健庭7日到高雄巿與黨籍議員座談，對於前台北巿議員羅智強宣布退出桃園市長選舉，他回應說，這是一個好的開始，一方面肯定他的決定，更期待早日看到他加入張善政的輔選團隊，大家團結來爭取勝選，將來一起來為更美好的新桃園共同打拼。

被問到羅智強會不會退黨參選？黃健庭表示，相信羅智強一直是深愛國民黨，就像桃園巿議長邱奕勝、立委呂玉玲，他們都愛這個黨也愛桃園，相信他們也都是我們非常優秀的從政同事，大家一定會以大局為重，將來在不同的崗位上配合張善政市長，一起營造桃園美好的未來，

「提名程序走完就是大團結的開始」黃健庭說，你看民進黨，他們不管提名前競爭的有多激烈、廝殺的有多厲害，一提完名他們就是團結對外，民進黨可以、國民黨更要可以。

至於苗栗的部份現在暫緩提名？黃健庭也解釋，今年中常會通過的縣市長提名特別辦法，其實是適用在全台22個縣市，基本上有共識的地方就會比較單純，比方說，台南、金門，原本也有潛在的競爭，但是經過協調都可以很順利。

另外像台北市、基隆、南投，或是國民黨連任的這些縣巿，原則上都有共識，也就可以直接依據這個辦法來做提名作業，然後直接提名。

黃健庭說，桃園跟苗栗因為經過一段時間的協調還是沒有共識，所以就來採取徵召。桃園張善政的徵召程序已經是完備了，從選策會做出建議、提名委員會通過，然後再到中常會核定，這個程序已經走完了。

苗栗的狀況是選策會做出了徵召立委徐志榮的建議，但因為徐志榮他自己本身還有一些個人的考量，所以這個案子就沒有送到提名委員會，等於說徵召的作業還沒有完成、還在程序當中。

黃健庭表示，這個時間就持續地再跟徐志榮溝通，也希望他最後能夠接受黨的徵召、為黨來承擔責任，一起來為苗栗的未來打拚。