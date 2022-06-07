近年來我國大規模開發離岸風電，但環境正義基金會與綠色和平等環團今天指出，邁向淨零所需的種種海洋利用，如離岸風電或海洋能等，如未經完整科學調查和評估，可能反而造成更大的碳排放量，也會對海洋生態系造成難以回復的傷害，不僅應於氣候變遷因應法中肯認海洋減緩、調適功能，也應將減緩、調適氣候變遷視為海洋保育法中海洋保育、復育的目標，以劃設海洋庇護區，落實永續的海洋治理。

近日我國立法院密集討論氣候法及海保法，但環團認為，氣候法仍忽視自然為本解決方案，海保法討論也缺乏氣候的思維，自然生態系作為較低成本、兼顧公平正義的氣候危機解決方案，近年在國際上多受提倡，如聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）在氣候變遷第六次評估報告，闡明需保護30％以上的地球面積，以維持自然生態系在氣候韌性中扮演的重要角色。

環團提及，據美國大氣及海洋總署研究，沿岸藍碳生態系的碳吸存效率是熱帶森林的3至5倍，對於移除大氣中的碳有顯著貢獻。當受到開發行為干擾時，其吸碳功能不僅會顯著下降，還有可能轉成高強度的碳排放源。邁向淨零所需的種種海洋利用，如離岸風電或海洋能等，如未經完整科學調查和評估，可能反而造成更大的碳排放量，也會對海洋生態系造成難以回復的傷害。環境正義基金會認為，應把減緩、調適氣候變遷視為海保法中海洋保育、復育的目標，以劃設海洋庇護區，落實永續的海洋治理。

綠色和平說，附帶因應氣候變遷條文的海保法應盡速通過，並且建置完整的科學監測機制，任何計劃在海域進行的開發活動，如已預見危害環境的情況發生，應事先進行相關防範措施和評估，而非破壞發生才進行補救和究責。今年4月，立法院已經將十多個民間團體所共同支持的海保法草案版本，透過跨黨派委員共同提案完成一讀，但內政委員會表示將待行政院版本草案送入立法院後再行接續審查，因此行政院核准草案成為當務之急。