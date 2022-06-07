台灣彩券7日推出2款刮刮樂新品「幸運輪盤」及「三星樂」，2款新品每張售價皆為200元，各有3個頭獎200萬元，總獎項超過226萬個，總獎金逾9億元。

台彩表示，刮刮樂「幸運輪盤」票面上動感十足、色彩繽紛的絢麗輪盤，搭配「對幸運號碼」結合「所有獎金都加倍」的玩法設計，刮獎過程兼具樂趣與刺激感，象徵迎財轉運的機會倍增。刮開輪盤中央的「幸運號碼」，每個號碼下方皆有其對應的倍數，分別為2、3、5倍，最高10倍，輪盤外圈「您的號碼」中，每個號碼下方有其對應的金額，若任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即為中獎，可得該中獎金額乘以該倍數之總額，3個頭獎200萬元，總中獎率34.01％。

至於「三星樂」以開獎機搭配五顏六色的彩球作為票面設計，台彩表示，其玩法運用電腦型遊戲「3星彩」不限順序對中3個號碼就中獎的概念，共有8局遊戲，若任一局中的3個號碼與「開獎號碼」區的3個號碼相同，不限順序即可得到該局對應的獎金，頭獎200萬元共有3個，1,000元（含）以上獎項超過20萬個，總中獎率30％，總獎金逾4.5億元。