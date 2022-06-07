據中新經緯報導，中國人社部網站今天（7日）發佈《2021年度人力資源和社會保障事業發展統計公報》提到，全年基本養老保險、失業保險、工傷保險三項社會保險基金收入合計68205億元（人民幣，下同），比上年增長34.6％。

公報提到，全年城鎮新增就業1269萬人，有545萬城鎮失業人員實現再就業，就業困難人員就業183萬人。年末城鎮登記失業人員1040萬人，城鎮登記失業率為3.96％，年末全國城鎮調查失業率為5.1％。

公報提到，全年基本養老保險、失業保險、工傷保險三項社會保險基金收入合計68205億元，比上年增加17538億元，增長34.6％；基金支出合計62687億元，比上年增加5107億元，增長8.9％。

養老保險方面，年末全國參加基本養老保險人數為102871萬人，比上年末增加3007萬人。全年基本養老保險基金收入65793億元，基金支出60197億元。年末基本養老保險基金累計結存63970億元，其中基金投資運營規模1.46兆元，當年投資收益額632億元。年末，職業年金基金投資運營規模1.79兆元，當年投資收益額932億元。

失業保險方面，年末全國領取失業保險金人數為259萬人，比上年末減少11萬人。全年共為608萬名失業人員發放了不同期限的失業保險金，比上年增加93萬人。失業保險金月人均水平1585元，比上年增長5.2％。全年失業保險基金收入1460億元，基金支出1500億元。年末失業保險基金累計結存3313億元。

工傷保險方面，年末全國參加工傷保險人數為28287萬人，比上年末增加1523萬人。全年工傷保險基金收入952億元，基金支出990億元。年末工傷保險基金累計結存1411億元(含儲備金164億元)。

此外公報還提到，年末，全國社會保障卡持卡人數為13.5億人，覆蓋95.7％人口。領用電子社會保障卡人數達5億人。