韓國總統尹錫悅上任近一個月後，今（7）日任命首爾大學外交系教授鄭在浩為新任駐中國大使。據《朝鮮日報》報導，鄭在浩今年62歲，美國密西根大學政治學博士學位，是中國問題專家，精通中文。

鄭在浩先後擔任首爾大學中國研究所所長和亞洲研究所中美關係研究中心所長，曾在香港大學長期從事研究工作，2007年在中國人民大學做過訪問學者。值得一提的是，他和尹錫悅是高中同學。

尹錫悅於正式上任前的4月初，曾向美國派遣「韓美政策協議代表團」，就韓美同盟、朝鮮半島問題及東亞政策等議題交換意見並進行協調。當時，鄭在浩就在訪問團之列。

此前，據韓國《中央日報》報導，鄭在浩是中國專家，但被評價為視野開闊、能同時看到中美關係的學者。隨著中美戰略競爭加速，韓國有必要同時考慮韓美關係和韓中關係，這也是鄭在浩被考慮擔任駐中國大使的原因之一。

報導另稱，韓國傳統上傾向於任命高級別，以及與總統關係密切的人擔任駐中大使。鄭在浩不僅具備中國研究的專業，也受到尹錫悅的信任。

鄭在浩會說英文和中文，將成為近年來首位會講中文的韓國駐中大使。