貿聯-KY(3665)5月合併營業收入為46.52億元(1.5782億美元)，月增7.95%，再創單月歷史新高，隨著大陸供應鏈全面復工，貿聯-KY營運有望逐季成長，日系外資給予貿聯-KY「買進」評等，貿聯-KY擺脫外資及投信連日賣超壓力，盤中股價逆勢大漲，重回300元關卡。

大陸華東地區全面復工，貿聯-KY昆山廠區也恢復正常生產，貿聯-KY 5月合併營收回升到46.52億元，月增7.95%，年增100.83%，再創單月歷史新高，累計前5月合併營收為206.07億元(7.2197億美元)，較去年同期成長91.38%。

目前INBG工業應用事業群佔5月營收39%。

貿聯-KY表示，在原物料和零組件持續短缺的情況下，部分行業有進行備貨以確保有足夠的安全庫存，整體而言，供應鏈正逐步恢復到停工前的生產水平。

貿聯-KY的5月合併營收表現優於預期，日系外資認為貿聯-KY第2季營運可望從與第1季持平轉為季增，給予貿聯-KY「買進」評等，目標價為385元，成為貿聯-KY股價重回300元關卡的推手。