大陸疫情趨緩、夏季飲品旺季來臨，鮮活果汁-KY(1256)5月合併營收新台幣4億元，月增105.33％，年減2.47％，前5月營收14.84億元，年減18.07％。

鮮活表示，隨著中國大陸疫情趨緩可控，人員逐漸恢復正常生活，5月進入夏季，飲品銷售季節到來，五一假期各家品牌促銷活動拉升銷量，因昆山廠於4月下旬起逐步組織復工復產，同時，物流管控放寬，使得公司產品能夠順利快速運送，滿足客戶需求，帶動5月合併營收呈現月成長的情形。不過，5月仍受疫情影響，餐飲消費市場以及手搖茶飲需求尚未完全復甦，還是呈現年減的局面。

中國大陸政府為促使經濟疫後復甦，部分城市已加大提振疫後經濟方案，規模將達人民幣上億元，其中餐飲更是首波復甦的重點項目。鮮活挾產品研發優勢，近幾年陸續的資本支出亦已可見效益顯現，且與品牌客戶持續深度合作並開發新茶飲品項，將全力迎接中國大陸新式飲品的市場需求。

展望後市，鮮活位居中國大陸新茶飲產業供應鏈之領導地位，且新茶飲賽道持續擴展，隨著經濟復甦，餐飲消費逐步回溫，以期營運持續穩健發展。