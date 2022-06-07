證交所、櫃買中心公布員工薪資排名，倒數公司幾乎由觀光、貿易百貨、加油站及文創產業包辦，被冠上「虧待員工」的罵名。不過，被點名的產業喊冤，因為這些排名墊底的產業有許多時薪計算的臨時人力或工讀生，另外，像是觀光業的導遊，但也因為是編制內員工，員工總數內（分母）基數擴大。有企業就表示，像「低薪」的安心被列為員工薪資倒數第一，平均員工薪資25.2萬元，現在最低薪資規定每個月25250元，不可能員工一年平均薪資只有25.2萬元，只看冷冰冰的數字對企業形象是無形傷害。

104人力銀行最新公布6月全站工作數99萬，只比這波疫情警報前4月工作數101.3萬微減2.3％，顯示人力需求維持在高檔，而產業獲利好的、市場緊缺的，像航運、電子業都開出不錯薪資條件，也成為許多新鮮人或轉職嚮往的產業。

從107年金管會開始發布「新版公司治理藍圖」開始，證交所、櫃買中心配合循序推動上市公司揭露員工薪酬資訊計畫，以市場機制促使上市公司訂定合理員工報酬，增進基層員工的薪資福利，落實公司治理與企業社會責任。

不過，最新公布的上市櫃員工薪資倒數榜來看，上市公司員工薪資最差的前三名是鳳凰的23.9萬元、大魯閣29.7萬元及三商家購35.6萬元；上櫃公司前三名則是安心的25.2萬元、寬宏25.8萬元及藏壽司的27萬元。

用產業來觀察，分布最廣的「低薪」產業，不外乎觀光、貿易百貨、油電燃氣及文創業。但業者指出，以旅遊業來看，近年來疫情衝擊，重創旅遊業，導遊倚賴的帶團費用、團員購買國外特約商店商品僱金收入銳減，在員工人數不變、薪資總額變少下，變成了低薪企業。

而企業大量採用工讀生或者時薪制的臨時人力，像是餐飲業、油電燃氣（加油站），都必須歸入員工總數，時薪總額往往低於月薪，都拉低了整體平均薪資。

此外，文創業者也無奈表示，如果有展覽或演唱會，必須聘請短期工讀生，尤其每年統計員工人數以當年度的年底為基準，寒假前通常是展覽或演唱會的旺季，聘用臨時人力需求會快速放大甚至高於正職員工總數，分母基數就會瞬間擴大，原本員工平均年薪50萬元可能就出現直接砍半情況發生，讓正職員工薪資明顯失真。

證交所、櫃買中心已公布上市櫃員工年薪的數字外，今年6月底預計公布110年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」。企業認為，全時員工薪資資訊統計大致平均每周工作時數超過35小時的員工薪資，接近反映正職員工的薪資，才真正具代表性。因此建議主管機關公布這些數字，應該將「員工福利（薪資）」跟「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」同時間公布，避免被外界誤解，衝擊到企業形象。