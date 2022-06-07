造紙公會今（7）日公布2021年統計年報，受惠去年國內外市場強勁需求，紙與紙板總生產量創448.2萬公噸新高、年增2.8％。總消費量為466.2萬公噸，年增6.6％，每人年平均用紙量上升至199.4公斤。

造紙公會指出，去年紙張與紙板產量差距持續顯著，紙張產量80.6萬公噸、年減0.2％，占總產量18％。紙板生產量達367.6萬公噸、年增3.4％，改寫歷史新高，占總產量82％。

去年紙張與紙板總銷售量442.6萬公噸、年增1.5％，內銷量303.4萬公噸、年增8.7％，外銷量139.1萬公噸、年減11.2％，其中紙張內銷年減1.1％、外銷則年增0.8％。

紙板部份，去年上半年由於國內紙箱供不應求，瓦楞紙箱用紙主要支應國內需求，使內銷量年增達11.5％，外銷動能則相對疲軟，出口量年減11.2％。

紙板產量提升亦帶動回收紙消費需求增加，去年回收紙總消費量438.9萬公噸、年增6.2％，其中國內回收紙288.6萬公噸、年增3.3％，占總消費量65.8％。

造紙公會表示，會員紙廠持續向回收紙供應鏈宣達源頭管理的重要性，落實雜紙、雜物、禁含物驗收。為補足國內回收紙缺口，去年進口回收紙150.3萬公噸、年增12.4％，占總消費量34.2％。

展望後市，由於國內外變種病毒導致疫情反覆，加上俄烏戰爭、地緣政治局勢緊張、國際原物料、航運價格飆漲、氣候變遷加劇，各國均面臨通膨壓力。高挑戰性環境促使造紙業更積極應對ESG永續課題，強化經營韌性。

造紙公會指出，造紙業聚焦環境友善責任，產業以製程改善、能源轉換、循環經濟等三大策略推進淨零排放，努力擴大生質燃料、固體廢棄物（SRF）燃料占比，並提升太陽光電、陸地風電、沼氣等綠電占比，達到化石燃料和廢棄物減量雙重友善環境成效。