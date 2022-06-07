蘋果公司今天在WWDC全球開發者大會發表新款MacBook Air及Pro筆記型電腦，搭載第2代自研M2晶片，美系外資看好M2節能表現，但須留意消費者對MacBook Air定價更高的反應。

根據美系外資發布的研究報告，MacBook亞洲供應鏈6大台廠包括晶圓代工廠台積電、組裝廠廣達、組裝廠鴻海、背光模組廠瑞儀、高速傳輸介面廠譜瑞-KY、金屬機殼廠可成。

美系外資也提醒，蘋果並未公布2款MacBook新機的詳細上市時間，供應鏈可能持續面臨中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致封城的影響。

美系外資指出，搭載M2晶片的MacBook Air售價1199美元（約新台幣3萬5409元）起，相較2020年發表、搭載M1晶片的前一代產品增加200美元。消費者能否接受因為效能、螢幕等硬體規格升級而增加的價格，還有待觀察。

M2晶片採用第2代5奈米製程技術，搭載8核心中央處理器（CPU）及高達10核心繪圖處理器（GPU），相較前一代M1晶片，M2的CPU效能提升18%、GPU效能提升35%。

全新MacBook Air配備M2晶片、13.6吋Liquid Retina顯示器、1080p FaceTime HD相機、4揚聲器音響系統及MagSafe磁吸充電，電池續航力可達18小時，將於日後在台灣上市，售價新台幣3萬7900元起。

搭載M2晶片的MacBook Pro採用13吋螢幕，電池續航力長達20小時，與MacBook Air主要差別在於多了主動式散熱系統，針對影片編輯或匯出轉碼等需要大量運算的工作，仍可以長時間維持高效能。新款MacBook Pro定價新台幣3萬9900元起，台灣上市時間尚未公布。

蘋果今天另發表macOS Ventura作業系統，將於今年秋天開放Mac電腦用戶免費更新。其中一項功能「接續互通相機」可以自動辨識附近已更新到iOS 16的iPhone，透過無線連結把iPhone當作網路攝影機，只要iPhone與Mac都登入同一個iCloud帳號就可以使用，但要注意iPhone必須橫向放置、不能晃動。（編輯：楊凱翔）1110607