美駐莫斯科大使蘇利文（John Sullivan）周一接受塔斯社（Tass）採訪表示，儘管俄烏戰爭引發了危機，但俄羅斯不應關閉美國大使館，因世界上最強的兩個核武大國應該要繼續保持對話談判。

俄羅斯總統普丁將入侵烏克蘭視為俄歷史上的一個轉折點－對美國霸權的反抗，克里姆林宮有官員表示，自1991年蘇聯解體以來，美國霸權一直羞辱俄羅斯。

蘇利文接受採訪時表示，華府與莫斯科不應該輕易斷絕外交關係，他表示兩國必須保持相互交談的能力。他告誡雙方，不要將托爾斯泰的書籍從西方撤下，也不要拒絕在莫斯科播放柴可夫斯基的音樂。

蘇利文被問及雙方是否有可能關閉大使館時，他表示有這種可能，但那絕對是一大錯誤。他說:「根據我的了解，俄羅斯政府曾經提及過要中斷外交關係。」，但他進一步表示，雙方關係不能說斷就斷，要繼續保持對話。

蘇利文保證，關閉大使館不是拜登政府的意思，但的確有許多問題要討論，僅三個月的時間，美俄關係就變樣了。他說:「如果美國被迫關閉大使館，那只有一個可能，就是我在這裡工作不再安全。」

美俄雙方首次有外交關係是從凱薩琳大帝（Catherine II）統治期間拒絕在美國獨立戰爭中支持英國，從而奠定了新生的美國與沙皇俄國建立外交關係的基礎。但是在布爾什維克1917年發動十月革命後，時任總統威爾遜（Woodrow Wilson）拒絕承認列寧（Vladimir Lenin）領導的革命政府，並在1919年關閉了美國駐蘇聯的大使館。

自從美國與蘇聯1933年恢復邦交之後，兩國經歷了柏林危機、古巴飛彈危機以及冷戰時期，但是美俄之間的外交關係從未中斷。俄羅斯入侵烏克蘭以及美國主導盟友對莫斯科實施的嚴厲制裁使兩國關係迅速惡化。