鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象局發出台中豪雨，北北基桃、新竹縣市、苗栗縣、彰投雲、嘉義縣市、南高屏大雨特報。今（7日）台中市大安、大甲、清水區有局部豪雨，西半部地區易有局部大雨，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積、淹水。

氣象局發布16縣市豪、大雨特報。(氣象局提供)

氣象局表示，今天仍受鋒面影響，水氣偏多，各地都是容易下雨的天氣，其中西半部雨勢較明顯，降雨時間長、空檔較短暫，整日斷斷續續都有下雨的情況，局部有大雨甚至短延時豪雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積、淹水的情形，出門在外請注意安全。梅雨鋒面一直持續到周六，周日、下周一（12、13日）鋒面有機會逐漸北移離開。

氣溫上，氣象局表示，北台灣位於鋒面後東北風環境加上降雨明顯，天氣相較昨天稍涼一些，夜晚低溫在21至23度，高溫在25度左右，而其他地區清晨低溫為24、25度，高溫仍可到27到30度，沒下雨時還是略顯悶熱。