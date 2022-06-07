南韓演藝圈競爭激烈，每年都會推出不少男女團體，因此想要在演藝圈中發光發熱，除了外表亮眼兼具實力外，還得要靠運氣及大量的曝光度才有機會受到矚目。不過，近日卻發生一群去年出道的新人女團Cignature前往大學校慶表演時，卻遭學生批評「不紅的團請來浪費錢」，逼得學生會不得不跳出來解釋並公開邀請內幕，沒想到結果令人大吃一驚，直呼「太辛酸了」

每年5、6月份是南韓各大學舉辦校慶慶典的季節，現場除了會搭棚邀請師生一同玩樂、小酌一杯外，也會邀請時下有名的歌手、團體前往表演，成為每年學生最期待的活動之一。而位於南韓京畿道抱川市的大真大學日前也在網路上公開了慶典活動上即將上台的藝人團體，除了第一天有近日發行新專輯的PSY大叔以及OST女王PUNCH外，第二天還邀請了因YouTube節目爆紅的歌手MEENO以及饒舌歌手Kid Milli與2021年4月剛出道一年的新人女團Cignature，但學生一看到不熟悉的Cignature，就立刻引發學生不滿，認為學生會浪費學生繳的會費請來根本不紅的藝人表演。

隨著反對聲浪越來越大，大真大學學生會也趕緊出面，發出聲明表示，邀請女團Cignature表演純粹只是她們公司的宣傳活動，沒有另外收取演出的相關費用，並強調學生會一直以來都很重視學生們的意見，也保證絕對會善用學生們所繳的會費，因此在有限的預算內邀請了不需要演出費用的女團。

部分學生看到公告後，反而認為女團演出也不是沒有付出，卻因被嫌棄不紅無法得到應有的報酬而感到相當心疼，紛紛留言「太辛酸了」、「至少給點演出費用」、「坐車來也要錢的吧」、「好心疼她們」、「看得我都掉淚了」、「表演不用錢？希望她們能堅持下去」意外引發討論。