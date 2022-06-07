「何時才是進場買股時機」是投資人近期的苦惱，因美國聯準會（Fed）五月宣布升息兩碼，為了防止通膨升溫，將持續升息緊縮，影響全球市場大幅修正。面對股市持續震盪，凱基證券表示，與其等待低點大筆投資，持續逢低布局是更好的解方，在市場震盪時投資更需克服人性弱點，凱基證券建議投資人可透過定期定額四大心法，掌握獲利關鍵。

心法一，不要頻繁進出，不然容易錯過漲幅：投資心態要穩定，切勿在市場恐慌時做出不理性決策，追高殺低錯失投資進出時機。

心法二，逢低佈局，化險為夷：市場回檔期間，定期定額投資跟漲抗跌成效不遜於單筆投入，例如金融海嘯時自2008年1月起定期定額投資標普500指數ETF，為期2年獲利近13%，同期單筆投資則未轉正。

心法三，時間能撫平傷痛，也會讓你更好：從2011年歐債風暴、2016年英國脫歐到2020年新冠疫情爆發等，當市場發生黑天鵝事件，開始定期定額投資標普500指數ETF，普遍能在超過一年後迎來亮眼報酬。

心法四，最好的時間，就是現在：投資時間越早越好，若遇市場大幅修正，持續定期定額還能買進更多單位數，安心邁向投資目標。

據統計，五月凱基證券新增定期定額契約人數，相較今年一月全球市場高峰時成長2倍，新增約定扣款金額則成長3倍之多，兩者皆創2022年來新高。凱基證券表示，越來越多的投資人有正確的理財觀念，市場震盪不會立即恐慌殺出，運用定期定額投資逐步攤平成本，等待股市止穩上揚出現「微笑曲線」，就能放大長期投資獲利。