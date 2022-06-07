新北一名張姓業務即將結婚，婚前與友人至KTV享受單身之夜，卻趁酒酣耳熱之際，趁機撿屍同行1名女友人遭到提告，張男因擔憂劣跡被女友家人知情，便以80萬元和解。新北地院審結，依乘機性交罪判2年徒刑。可上訴。

判決書指出，張姓男子2021年2月某日凌晨與朋友相約新北一間KTV喝酒，因而認識一名女子小婷（化名），張男見小婷飲酒後意識不清，竟起色心，將期帶往附近的汽車旅館性侵，小婷清醒後，發覺自己與張男全身赤裸躺在床上，才驚覺自己遭性侵，憤而至醫院驗傷報警提告。

張男坦承有將爛醉的小婷帶至汽車旅館，並與其發生性關係，但否認涉犯乘機性交罪行，稱自己是在小婷恢復意識後，兩人才合意性交，且小婷還配合他更換體位。

新北地院審理時，法官發現張男帶著小婷入住旅館時，旅館業者見小婷意識不清，曾拒絕讓小婷入住，但張男不死心，又換了一間旅館才成功入住，認定其確實趁著小婷意識不清而乘機性交，故不採信其說詞。

法官考量，張男雖自述即將結婚，不願讓女方與家人知情本案，也與被害人以80萬元和解，但張男始終認為與小婷為合意性交，難認有悔意，因此不予以緩刑，依乘機性交罪，處2月徒刑。可上訴。