雪霸國家公園管理處今年暑假將推出3代同遊國家公園，並舉辦汶水摸魚趣活動，預計開放144位報名名額，邀民眾來探索大自然。
雪管處指出，活動將在7月22、23日、7月29、30日、8月12、13日及8月26、27日辦理。雪霸國家公園汶水遊客中心的無障礙設施環境，適合不同年齡層的遊客前來探索，為讓跨世代的親子能一同學習、體驗與感動，今年暑假期間推出三代同遊國家公園，邀請阿公、阿嬤、爸爸、媽媽和孩子來雪霸汶水園區和大自然一起深呼吸。
2天的活動內容包含高山動物的介紹、親子手作蝦籠、溪流蝦籠放置、夜間生態觀察、清晨賞鳥生態解說及觀察蝦籠陷阱成果。
活動將在8日早上9時起開始報名，每梯次參與人數36名，每人報名費300元，共有3梯次，活動一律採線上報名，洽詢電話：（037）996100轉850、851。參與民眾請自備飲水、手電筒、防蚊液。
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