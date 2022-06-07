饒舌人氣歌手瘦子(陳昱榕)，憑藉性感雅痞魅力深受女性喜愛，擁有「行走費洛蒙」稱號，5月初他無預警宣布死會結婚，不久又自曬超音波照證實當爸，喜事頻頻傳出。近來瘦子又宣稱買下「國外土地和爵位」，正式躋身貴族行列，地位甚至比英國著名歌手「紅髮艾德」還要高，引起一陣討論。

瘦子這次發行新專輯，才終於約成這次的聚會。(圖/阿達 Youtube)

瘦子好友阿達(A/DA)5日在Youtube頻道發新片，透露早在2020年就和鬼刷隊成員恩熙俊、六嘆、鳥屎買下「西蘭公國的騎士爵位」，後來瘦子得知很有興趣，在聽到英國歌手紅髮艾德，同是西蘭公國貴族之後，讓他激動直呼「平起平坐」，說完自己都笑出來，最後被聳恿買了比紅髮艾德地位高的「公爵」。

這樣就是瘦子買下的西蘭公國貴族證書，上頭印有瘦子的本名陳宣榕。(圖/阿達 Youtube)

阿達表示，瘦子要買的公爵要價500歐元(約1萬5台幣)，他們買的男爵身分則約160歐元(約5000台幣)，隨後阿達驚喜開箱貴族證書、土地權狀等等，還準備了各類貴族服裝拍形象照，5位大男生嘻嘻鬧鬧，阿達甚至向瘦子提議，下1張專輯封面就用這張合體照，瘦子幽默答應「可以！但是只在西蘭公國發行」。

瘦子一行人開完箱，Cosplay扮起貴族拍合體形象照。(圖/阿達 Youtube)

關於西蘭公國，是全世界面積最小的國家，只有兩座網球場大，過去是英國2次世界大戰海上堡壘，今已英國政府承認主權合法，並實施君主立憲制，現任親王為麥可貝茨；而到西蘭公國官方網站去看，竟還真能買下貴族身分，包括爵士、女爵士等等，著名英國歌手艾德也是貴族的一份子。