美東時間6日，中國常駐聯合國副代表戴兵在聯合國安理會審議烏克蘭衝突背景下性暴力和人口販運問題時指出，只有停火止戰、恢復和平才能從根本上避免衝突對婦女兒童造成的創傷。一味輸送武器、制裁施壓只會讓衝突長期化、擴大化。

戴兵指出，烏克蘭衝突致使普通民眾承受了沈重代價，婦女兒童面臨的安全風險尤其令人擔憂。衝突當事方應當遵守國際法，採取措施保護平民免受一切形式的暴力傷害，包括針對婦女、女童的性暴力和人口販運。

戴兵表示，遭受暴力影響的民眾應及時獲得醫療、心理和社會服務。衝突當事方應確保醫院和其他民用設施不受攻擊。將性暴力用作戰爭手段是嚴重罪行，任何指控都應經過公正調查，並以事實為依據。

戴兵表示，衝突爆發以來，已有680萬烏克蘭民眾越境進入周邊國家避難，其中絕大多數是婦女兒童。中方贊賞烏克蘭周邊國家展現人道主義精神，為婦女兒童難民提供安全庇護和基本生活保障。同時，越來越多針對婦女兒童難民的人口販運、性剝削和性虐待行為令人不安。

戴兵表示，中方呼籲立即開展國際合作，查明和懲治有關犯罪行為，堅決杜絕對婦女兒童的「二次傷害」。聯合國有關機構應加強監測分析，為打擊針對難民的人口販運、性剝削和性虐待提供專業技術支持。

戴兵表示，消除衝突中的性暴力和人口販運不是國際社會努力的終點，只有停火止戰、恢復和平才能從根本上避免衝突對婦女兒童造成的創傷。國際社會應當共同致力於勸和促談，推動俄羅斯和烏克蘭重回談判軌道。希望俄羅斯、烏克蘭、聯合國、土耳其即將舉行的會議能夠在解決烏糧食問題的同時，幫助當事方逐步建立互信。

戴兵強調，一味輸送武器、制裁施壓解決不了問題，只會讓衝突長期化、擴大化。烏克蘭和廣大發展中國家的老百姓沒有理由為地緣政治和集團對抗「埋單」。在人類命運休戚與共、全球安全不可分割的今天，任何國家不能也不應以損害他國安全為代價謀求自身絕對安全，國際和地區安全不能也不應通過強化軍事集團、割裂產業鏈供應鏈來保障。中方再次呼籲有關各方以國際和地區和平安全為重，為烏克蘭危機的妥善解決發揮建設性作用。