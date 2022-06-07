台北市政府養網軍爭議持續延燒，民眾黨立委、選戰小組召集人蔡壁如發文譴責網軍行為，認為自己深受其害，但要保護公共論壇言論自由空間，不應成為任何政治角力控制的地方，她也直言，民眾黨的選舉經費根本是「0」，經費如此貧瘠根本無法養網軍，而是有人看不下台北市長柯文哲的話常在網路被曲解，才會有網路義勇軍替柯解釋。

蔡壁如表示，柯文哲是專業醫師，他在政治上因「政治網紅」堀起，這是他用直白、一針見血的話，點出問題核心，獲得人民的共鳴與好感，但也往往因為過於直白，常常被有心人斷章取義，惡意曲意解柯文哲的原意；所以後來很多人都看不下去，才會有很多網路義勇軍和「柯文哲逐字稿」的出現，在社群媒體上幫柯文哲解釋和說明。

蔡壁如說，什麼叫「網軍」？是有人在背後指揮、有對價關係，針對特定的議題、同一個時間點，在網路上帶動風向、或刻意操作。今年初，她接下民眾黨選戰小組召集人的時候才知道，民眾黨關於選舉經費，根本是「0」，「經費如此貧瘠，我們如何養網軍？」

蔡壁如直言，關於最近沸沸揚揚的「市府網軍」事件，她有2點聲明，一、譴責所有網軍行為，關於網軍，她個人深受其害，但凡在她所知道的範圍內，譴責所有網軍的操作行為。

蔡壁如指出，二、保護台灣公共論壇空間自由、可信任的品質，但這個自由的空間，不應該成為任何政治角力或被政治力控制的地方。它的珍貴之處，就像藻礁一樣，消失了就再也回不來。為什麼保護公共論壇空間的自由、及可信任的品質是那麼的重要，因為這是相信的力量，而重建信任，則是現在最重要的事。

蔡壁如強調，對於所有「有對價關係」的網軍行為，「我蔡壁如期期以為不可，並且嚴厲譴責之！」